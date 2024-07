Ardanowski odszedł z PiS. "Bardzo możliwe, że wstąpię do koła Kukiz'15"

– Złożyłem dzisiaj rezygnację z członkostwa w partii PiS, a co za tym idzie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości – powiedział we wtorek w Sejmie Jan Krzysztof Ardanowski, cytowany przez PAP.

Pytany, czy będzie teraz posłem niezrzeszonym, polityk odparł, że rozmawia z posłami Kukiz'15 i rozważa przystąpienie do ich koła. – Jest mi po drodze z Pawłem Kukizem, Markiem Jakubiakiem i Jarosławem Sachajko. Bardzo możliwe, że wstąpię do koła Kukiz'15 – mówił.

Były minister złożył rezygnację. Odchodzi z partii po 23 latach

Ardanowski podkreślił, że chce działać na rzecz "integracji prawicy, łączenia różnych nurtów, które nie chcą integracji wokół Prawa i Sprawiedliwości". – Będę budował nowy ruch społeczny, który będzie zwieńczony partią polityczną. Ona jest potrzebna na następne wybory parlamentarne. Czeka mnie zapewne w najbliższym czasie wiele pracy. Najbliższe tygodnie, miesiące jeżdżenia po Polsce – stwierdził.

Polityk zdradził, że "wielu posłów PiS" rozmawia z nim o dołączeniu do nowej inicjatywy politycznej. – Niektórzy deklarują, że chcieliby przystąpić w następnym etapie, trochę oczekując gwarancji, że projekt się powiedzie, że będą nadal posłami w przyszłej kadencji. Ale przecież w polityce nikt żadnych gwarancji nie da – oznajmił Ardanowski. – Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Sejm na najbliższe trzy lata jest praktycznie poukładany, by nie powiedzieć, że zabetonowany – dodał.

Jan Krzysztof Ardanowski związany był z PiS-em od 2001 r. W 2018 r. został powołany na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Funkcję tę sprawował do jesieni 2020 r. W grudniu 2020 r. został przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którą powołał prezydent Andrzej Duda.

