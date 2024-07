Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Ma odpowiadać za nieusunięcie plakatów wyborczych

Krzysztof Sobolewski zrzekł się immunitetu. Poseł PiS, jako pełnomocnik wyborczy partii, ma odpowiadać za nieusunięcie plakatów wyborczych po zakończonych głosowaniach.

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych uznała we wtorek, że oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu przez posła PiS spełnia wymogi poprawnej formalności. Wcześniej przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (Koalicja Obywatelska) poinformował, że biuro ekspertyz i oceny skutków regulacji stwierdziło, że wniosek Sobolewskiego, w którym wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności, spełnia wszelkie wymogi formalne.

Sobolewski zrzekł się immunitetu

O zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Krzysztofa Sobolewskiego za wykroczenie wnioskował 8 lutego 2024 r. komendant Straży Miejskiej w Białymstoku. W zeszłym tygodniu poseł PiS w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że zrzekł się immunitetu, bo jako pełnomocnik wyborczy odpowiada za nieusunięcie plakatów po wyborach.

Zgodnie z prawem, pełnomocnik wyborczy jest zobowiązany do usunięcia plakatów, banerów i haseł wyborczych w terminie 30 dni po dniu głosowania. Naruszenie tych przepisów jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. złotych. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz banery znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych czy jednostek samorządu terytorialnego.

Były sekretarz generalny PiS

W październiku ubiegłego roku Krzysztof Sobolewski zrezygnował ze stanowiska sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości. Funkcję tę objął Piotr Milowański, dotychczasowy zastępca Sobolewskiego.

W wyborach w październiku 2023 r. Krzysztof Sobolewski z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Uzyskał 18 390 głosów.

