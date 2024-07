Szczucki: Ustawę o TK napisali eksperci fundacji założonej przez Sorosa

We wtorek Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie – ostatnie przed wakacyjną przerwą. Politycy zajmują się m.in. poselskim projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawił poseł Krzysztof Szczucki. – Skok na Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku wam się nie udał, dlatego wracacie do tego pomysłu sprzed 9 lat i tymi ustawami chcecie przejąć TK. Chcecie domknąć system – ocenił parlamentarzysta.

Szczucki powiedział, że przedłożone projekty są szeroko krytykowane m.in. przez RPO, Helsińską Fundację Praw Człowieka, a także sędziów. Poseł zacytował opinię przedstawiciela KRS sędziego Stanisława Zduna: "pomysł, żeby za pomocą rozwiązań ustawowych doprowadzić do unieważnienia szeregu orzeczeń TK, w zasadzie podważa w ogóle sens istnienia TK".

Szczucki: Projekt Fundacji Batorego założonej przez Sorosa

Poseł dodał, że projekt chwali natomiast Fundacja Batorego. – W trakcie pierwszego czytania tych projektów mówiłem, że to ona jest rzeczywistym autorem tej ustawy. To eksperci Fundacji Batorego założonej przez George’a Sorosa napisali tę ustawę, a posłowie wnioskodawcy przynieśli ją jedynie do Sejmu. Widać to było na posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka, kiedy nie potrafili odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące tej ustawy – powiedział parlamentarzysta PiS.

– Być może pisali ją ludzie opłacani przez zagraniczne ośrodki, którym na pewno nie zależy na tym, żeby w Polsce panował porządek prawny, ale na tym, żeby Polskę toczył chaos prawny. Prędzej czy później zostanie to wyjaśnione – zapowiedział.

– Czy w Polsce powinny być procedowane projekty ustawy pisanych zakulisowo przez anonimowych ekspertów? – powiedział Szczucki, wyrażając opinię, że projekt ten powinien trafić do kosza.

PiS chce odrzucenia projektu ustawy o TK

W dalszej części wystąpienia Szczucki wyliczył, co jego ugrupowaniu najbardziej nie podoba się w projekcie. Po pierwsze to "usunięcie obecnej prezes TK i sędziów TK", po drugie "unieważnienie orzeczeń, które nie pasują koalicji 13 grudnia" i po trzecie "całkowite podporządkowanie TK koalicji 13 grudnia".

Poseł omówił projekt wraz z poszczególnymi poprawkami i złożył w imieniu klubu PiS wniosek o odrzucenie projektu w całości w drugim czytaniu.

Czytaj też:

Burzliwe obrady Sejmu. Posłowie skandowali obietnicę TuskaCzytaj też:

Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Ma odpowiadać za nieusunięcie plakatów wyborczych