Obchody Święta Policji bez prezydenta Dudy. Pojawi się Tusk

W środę na pl. Zamkowym w Warszawie zaplanowano główne obchody policyjnego święta. Tradycyjnym elementem tych uroczystości było przez wiele lat wręczanie przez prezydenta RP nominacji generalskich na stopień nadinspektora policji zasłużonym funkcjonariuszom. Jednym z punktów było zawsze okolicznościowe przemówienie głowy państwa.

Decyzja w ostatniej chwili

Udział w uroczystości weźmie Donald Tusk. Informacja o udziale premiera w uroczystości pojawiła się trzy godziny przed jej rozpoczęciem. Udział premiera nie był więc planowany wcześniej.

W tym roku prezydent Andrzej Duda nie podpisał na razie żadnych nominacji generalskich, przedstawionych mu przez MSWiA. Jak informował rano Onet, prezydent nie zamierza ich wręczać w środę na placu Zamkowym. "Sam również nie pojawi się na centralnych obchodach Święta Policji. Po raz pierwszy w historii swego urzędowania jako głowy państwa. Wyśle tylko swego przedstawiciela, który ma odczytać list od niego" – czytamy.

Odpowiedź na zatrzymanie ministrów

Zdaniem portalu postawa prezydenta ma być odpowiedzią na wejście policji do pałacu prezydenckiego w związku z zatrzymaniem ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Przypomnijmy, że styczniu policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zatrzymano byłych ministrów. Politycy w pałacu spotkali się z Andrzejem Dudą podczas uroczystości powołania nowych doradców prezydenta. W tym samym czasie do policji wpłynęły dokumenty nakazujące doprowadzenie polityków do zakładu karnego. Wąsik i Kamiński nie opuszczali pałacu prezydenckiego przez pięć godzin, ostatecznie policjanci weszli do budynku i zatrzymali byłych ministrów. Prezydent przebywał w tym czasie na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r., przy nowelizacji ustawy o Policji. Święto upamiętnia powołanie Policji Państwowej, które miało miejsce 24 lipca 1919 r.

