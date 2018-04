Posłanka zrzeka się immunitetu. Głosowała "na dwie ręce"

"Presja ma sens. Poseł Małgorzata Zwiercan zrzekła się immunitetu poselskiego – poinformował na komisji regulaminowej Pan Przewodniczący Bernacki. Jutro mija 2 rocznica od Jej haniebnego głosowania na dwie ręce" – napisał Rzepecki na Twitterze.





Sprawa toczy się już dwa lata i dotyczy zachowania posłanki Zwiercan, wówczas należącej do Kukiz'15, z kwietnia 2016 roku, kiedy zagłosowała za swojego partyjnego kolegę – Kornela Morawieckiego. Zwiercan sama się do tego przyznała, gdyż jak twierdziła, wiedziała jak chciałby zagłosować Morawiecki. Głosowanie dotyczyło wyboru sędziego TK. Niedługo później, Zwiercan przeszła do koła Wolni i Solidarni.

