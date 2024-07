Nawet Bodnar nie uznaje swoich decyzji za legalne? "To oczywisty dowód"

To oczywisty dowód na to, że nawet Bodnar nie uznaje za legalne swoich decyzji, co w przyszłości ułatwi wykazanie jego winy w procesie o dokonanie zamachu na prokuraturę – zauważył poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta, odnosząc się do środowego komunikatu Prokuratury Krajowej.

Prokurator Jacek Bilewicz został powołany na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego. Taką informację przekazała w środę Prokuratura Krajowa. Bilewicz nowym zastępcą Prokuratora Generalnego. Kaleta zwraca uwagę na ważny szczegół W komunikacie w tej sprawie znajdujemy też obszerną notkę biograficzną prok. Bilewicza, prezentującą ścieżkę jego kariery. Na pewną lukę w tym biogramie zwrócił uwagę poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta. "Notka biograficzna zaczyna się od stwierdzenia, że Jacek Bilewicz jest prokuratorem Prokuratury Krajowej, lecz w jej dalszej części nie ma informacji o tym kiedy i na mocy czyjej decyzji się nim stał" – zaczął swój wpis na platformie X parlamentarzysta. "Dlaczego pojawiła się taka luka? Otóż Jacek Bilewicz został prokuratorem Prokuratury Krajowej na mocy decyzji Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego w dniu 12 stycznia 2024 roku" – wyjaśnił. Kaleta: Nawet Bodnar nie uznaje swoich decyzji za legalne Kaleta zwrócił tu uwagę, że akurat na tę okazję Adam Bodnar Barskiego uznaje za Prokuratora Krajowego, mimo iż jeszcze tego samego dnia uznał, że Barski nigdy Prokuratorem Krajowym nie był. Według niego, jest to oczywisty dowód na to, że nawet Bodnar nie uznaje swoich decyzji za legalne, "co w przyszłości ułatwi wykazanie jego winy w procesie o dokonanie zamachu na prokuraturę". twitter Ze wspomnianego biogramu nowego zastępcy Prokuratora Generalnego dowiadujemy się jedynie, że w dniu 12 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powierzył mu obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, które pełnił do dnia 13 marca 2024 r. Przypomnijmy, że w styczniu br. Dariusz Barski otrzymał pismo od prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on już Prokuratorem Krajowym. Bodnar uzasadnił swoją decyzję nieprawidłowym przywróceniem Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej w 2022 r. Decyzja ministra wywołała protesty zastępców Barskiego, którzy zarzucili Bodnarowi złamanie prawa. Barski pod początku stoi na stanowisku, że nie został skutecznie odwołany.