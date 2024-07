Kosiniak-Kamysz: Brytyjskie Eurofightery będą patrolować polskie niebo

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że od 4 do 6 brytyjskich myśliwców Eurofighter będzie w 2025 r. chronić polskiej przestrzeni powietrznej.

Zjednoczeni w obronie wolności

W ocenie szefa polskiego MON mamy to samo podejście co Brytyjczycy do bezpieczeństwa w Europie i na świecie. – Polska i Wielka Brytania są zjednoczone na rzecz obrony demokracji i wolności – mówił w środę na briefingu prasowym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak informuje Radio ZET, zdaniem Kosiniaka-Kamysza, "rozmowy miały wymierny efekt w postaci wysłania już niedługo grupy rozpoznawczej wojsk technicznych i inżynieryjnych, które będą podejmować decyzję o wsparciu Polski w budowie Tarczy Wschód".

Szef MON dodał, że kolejnym efektem rozmów jest deklaracja wysłania 4-6 Eurofighterów w ramach Baltic Air Policing do patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej w przyszłym roku. – Jest też system Sky Sabre w Jasionce. Dziękuje za utrzymanie tego systemu do końca roku w Polsce – zakończył polityk.

Czym jest Eurofighter Typhoon?

Eurofighter Typhoon to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy zbudowany przez konsorcjum trzech europejskich producentów lotniczych – Alenia Aeronautica, BAE Systems i EADS – współpracujących w ramach holdingu Eurofighter Jagdflugzeug GmbH założonego w 1983 r. Projekt budowy i wyposażenia samolotu jest zarządzany przez agencję NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency). Projekt samolotu jest podobny do opracowanych w tym samym okresie myśliwców generacji 4,5 – francuskiego Dassault Rafale i szwedzkiego Saab JAS 39 Gripen.

Użytkownikami samolotów są Arabia Saudyjska, Austria, Hiszpania, Kuwejt, Niemcy, Oman, Wielka Brytania i Włochy.

Tarcza Wschód niezagrożona

Termin rozpoczęcia budowy Tarczy Wschód w pierwszym kwartale 2025 r. jest niezagrożony – mówił w połowie lipca wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

– Dzisiaj w UE toczy się wielka dyskusja nt. powołania takiego dużego funduszu, który w ogóle dotyczyłby obronności UE. Chcemy, żeby oczywiście Tarcza Wschód była jednym z tych głównych projektów europejskich, dlatego że ona łączy Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, tak naprawdę również Finlandię – powiedział wiceszef resortu obrony.

– Ale jednocześnie my nie czekamy. My projekt rozpoczęliśmy, rozpoczniemy jego finansowanie, chcemy żeby budowa różnych elementów Tarczy Wschód ruszyła w pierwszym kwartale przyszłego roku i ten termin jest absolutnie niezagrożony – zapewnił.

