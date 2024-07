Dworczyk chce zablokować emisję "Zielonej Granicy". "Szkodliwe społecznie"

"Nie do wiary, że po dramatycznych wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, po zabójstwie polskiego żołnierza, są ludzie którzy promują filmy szkalujące Wojsko Polskie i funkcjonariuszy Straży Granicznej… Dziś złożyłem pismo do Dyrektora Kina 'Nowe Horyzonty' we Wrocławiu w sprawie emisji filmu 'Zielona Granica', którą zaplanowano na najbliższy piątek" – poinformował w środę we wpisie na portalu X europoseł PiS Michał Dworczyk.

twitter

Pokaz filmu Agnieszki Holland ma się odbyć w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty, który rozpoczął się 18 lipca we Wrocławiu. Podczas imprezy zaplanowano pokaz ok. 300 filmów. "Zielona Granica" ma zostać pokazana w piątek o godz. 22 na wrocławskim rynku. Film można będzie obejrzeć za darmo.

Dworczyk apeluje

Tymczasem Michał Dworczyk apeluje, aby pokaz odwołano. Przypomina, że film Holland uderza w dobre imię polskich funkcjonariuszy strzegących granicy z Białorusią. Polityk zwraca uwagę, iż pokazywanie produkcji jest szczególnie szkodliwe w czasie, gdy wciąż trwa sztucznie wywoływany przez Mińsk kryzys migracyjny.

"Zwracam się do Państwa z pilną prośbą o natychmiastowe wstrzymanie pokazu filmu "Zielona Granica". (…). W obliczu wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy oraz z uwagi na szacunek do polskiego munduru, uważam, że emitowanie tego filmu jest szkodliwe społecznie i wpłynie na pogłębianie podziałów w społeczeństwie" – napisał europoseł PiS.

"Nalegam na szybką i skuteczną interwencję, by treści służące dezinformacji społeczeństwa nie były publicznie promowane. Nie można pozwolić na szkalowanie naszych służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego czy Policji. Nie może być zgody na hańbienie dobrego imienia polskiego munduru" – podkreśla Michał Dworczyk w swoim liście.

Czytaj też:

Kierwiński: Nie klaskałem na "Zielonej granicy"