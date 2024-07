Dolny Śląsk: Rolnik otruł miliony pszczół. Jest wyrok sądu

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2020 r. w okolicach Modliszowa w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku. Rolnik opryskał pola rzepaku ozimego preparatem Danadim. Zawiera on trującą substancję, która wybiła 7,5 miliona pszczół. Andrzej L. opryskał pole w czasie, gdy pszczoły z pobliskich uli wyleciały w poszukiwaniu kwiatów i pożytku.

– Wziął środek insektobójczy, którego nie wolno używać na rzepaku, a już w ogóle w okresie kwitnienia, a to był maj. Kiedy pola były żółte. Na preparacie, którego użył był nawet obrazek z pszczołą i ostrzeżeniem, że dimetoat je zabija – powiedział lokalnemu portalowi glogow.naszemiasto.pl Marek Rusin, Prokurator Rejonowy w Świdnicy. – To doświadczony rolnik, który dobrze wiedział, co robi – zastrzegł Rusin.



Wielkie straty

Sprawą zajęli się poszkodowani pszczelarze. Szybko zabezpieczono uśmiercone pszczoły i ustalono, że jedynym rolnikiem, który robił oprysk był Andrzej L. Zabezpieczono także kwiaty rzepaku oraz powołano biegłego, który ocenił, że pszczoły latają z uli najdalej do trzech kilometrów. – Najbliższe pasieki były 400 metrów od tego pola, najdalsze 2,8 km, pszczoły nie przeżyły — powiedział Marek Rusin. Według ustaleń biegłego otrutych zostało 245 rodzin pszczelich, a każda z nich liczyła ponad 30 tysięcy pszczół. Wyliczył, że straty to 570 tys. zł.

Andrzej L. nie przyznał się do winy. Sąd Rejonowy w Świdnicy skazał go na rok pozbawienia wolności oraz zawiesił wykonanie kary na dwa lata. Andrzej L. musi także zapłacić po 5 tys. złotych nawiązki każdemu z sześciu poszkodowanych pszczelarzy oraz 10 tys. złotych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska. Tymczasem prokuratura domagała się dla mężczyzny bezwzględnego więzienia bez zawieszania wykonania kary.

