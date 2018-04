Kaczyński: Dzisiaj zaczynamy wielką drogę po Polsce

W Warszawie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która prawdopodobnie będzie inauguracją kampanii przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Podczas konwencji głos zabiorą między poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, również premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz koalicyjni liderzy.

Rozmowa z Polakami

– Zaczynamy wielka drogę po Polsce. Jednocześnie zaczynamy wielką rozmowę z Polakami (...) była mowa o dobrej zmianie. Tak, trwa dobra zmiana. Ale tę dobrą zmianę trzeba nieustannie podtrzymywać – mówił Jarosław Kaczyński. – Bo w życiu publicznym, politycznym nic nie jest dane raz na zawsze, na długo. Trzeba nieustannie pracować, rozmawiać. Tym bardziej, że zdarzyły się nam potknięcia – dodał polityk.

Kaczyński poinformował, że w ramach spotkań w całym kraju, politycy PiS, chcą dotrzeć do 600-700 punktów, we wszystkich województwach i powiatach, a także w wielu mniejszych miejscowościach i wsiach. – Chcemy dotrzeć po to, żeby przekazać to, co zrobiliśmy, powiedzieć o tym, ale spokojnie. Po prostu wykonujemy to, co do nas należy. Zapowiedzieliśmy i robimy – podkreślił prezes PiS.

– Polacy powinni wiedzieć, że my ciągle myślimy, pamiętamy, chcemy zapewniać polskim rodzinom, wszystkim Polakom nową jakość, coś co ich wzmocni, będzie dowodem, że władza robi to, co do niej należy, czyli dba o obywateli (...) Jedziemy, żeby słuchać tego, co mają nam do przekazania ci, którzy przyjdą. Słuchać i wyciągać wnioski. Rozmawiać, dyskutować, polemizować, bronić naszych racji, ale przede wszystkim chcemy być po tej trasie bogatsi o nowe doświadczenia – dodał Kaczyński.

"Do polityki nie idzie się dla pieniędzy"

– Dzisiaj to początek, ale żeby ten początek był właściwą odpowiedzią na obecną sytuację, to pozwolę sobie jeszcze na jedno, na to, by przypomnieć to, co mówiłem wielokrotnie. Nie działamy dla siebie, działamy dla Polaków – mówił Kaczyński. – Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Jeżeli popełniono błąd, to odpowiedzieliśmy czymś, co rzadko się w historii zdarza. Odpowiedzieliśmy w sposób dobry i ta odpowiedź będzie twardo realizowana – podkreślił dalej prezes PiS.

Kaczyński przypomniał też, że projekt ustawy dotyczących obniżenia pensji parlamentarzystów, jest już w Sejmie. – Będą zwrócone nagrody, choć być może przyjmiemy inną formułę co do celu tego zwrotu – dodał polityk.

