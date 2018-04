Szydło: Opluwali nas i poniżali, ale zwyciężyliśmy. Teraz też damy radę

– Mam poczucie, że my się zasiedzieliśmy w Warszawie i musimy się wreszcie z wami spotkać. Musimy znowu pojechać, słuchać was.Potrzebujemy waszej mądrości – mówiła wicepremier Szydło do Polaków podczas dzisiejszej konferencji Prawa i Sprawiedliwości.

Biało-czerwona drużyna

Wicepremier Beata Szydło w swoim przemówieniu podkreśliła dobitnie, że poprzednie wybory Prawo i Sprawiedliwość wygrało dzięki temu, że stanowiło zwartą drużynę. – Opluwali nas, a zwyciężyliśmy. Poniżali nas, ale zwyciężyliśmy. Mówili, że nie damy radę, ale my daliśmy.Teraz będzie tak samo – zapowiedziała.

Wiceszefowa rządu podkreśliła, że rząd PO i PSL nie słuchał Polaków i wprowadzał zmiany wbrew woli społeczeństwa. Szydło podkreśliła, że program PiS-u powstał właśnie w oparciu o setki rozmów z Polkami, jakie odbyli politycy PiS.

"To co się liczy w życiu to przede wszystkim rodzina"

Wicepremier bardzo mocno podkreśliła rolę rodziny w społeczeństwie oraz politykę PiSu, która ma poprawić byt Polaków. Szydło zaznaczyła, że największym wyzwaniem przed jakim staje Polska to zagrożenie spadku demograficznego.

– Przygotowujemy długofalową strategię polityki społecznej. Kompleksowe rozwiązania, które będą kierowane do rodzin, seniorów, ludzi młodszych, młodzieży. Całościowy projekt, który będziemy realizować – zapowiedziała.

"Mama +"

Wicepremier Szydło podkreśliła, że PiS planuje rozwijać wspieranie rodzin a w szczególności młodych mam. – Możemy nazwać ten projekt umownie "Mama+" – zapowiedziała.

Oprócz zapewnienia minimalnej emerytury dla matek, które wychowują co najmniej czworo dzieci, to jeżeli nie pracowała, a osiągnie wiek emerytalny to otrzyma najniższą emeryturę. Wicepremier stwierdziła, że matka wypracowała swoją emeryturę właśnie poprzez opiekę nad dziećmi.

Natomiast jeżeli matka pracowała, ale jej emerytura nie będzie osiągała minimalnego pułapu, to otrzyma ona dofinansowanie od państwa. Ponadto wicepremier zapowiedziała "premie za szybkie urodzenie drugiego dziecka". – To jest być może przełomowy moment. cały pakiet adresowany do młodych osób, aby się decydowały na zostanie rodzicami – mówiła.

