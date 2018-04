"Już 100 tys. młodych kobiet z powodu #500+ zrezygnowało z pracy". Szczerba krytykuje nowy pomysł PiS

Jedna z propozycji rządu Mateusza Morawieckiego to dodatkowa, minimalna emerytura dla kobiet z co najmniej czwórką dzieci, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają uprawnień nawet do emerytury minimalnej.

Nie wszystkim jednak podoba się ten pomysł. Poseł PO Michał Szczerba stwierdził, że rozwiązanie ma stanowić uzasadnienie dla funkcjonowania w rządzie wicepremier Beaty Szydło. Ocenił jednocześnie, że przez program "Rodzina 500 Plus" z pracy zrezygnowało już 100 tysięcy młodych kobiet. "Teraz im mówi: rodźcie przynajmniej czworo i będzie" – napisał Szczerba na Twitterze.