Sejm odwołał dwóch członków komisji ds. pedofilii. Posłowie byli wyjątkowo zgodni

Sejm zdecydował w sprawie dwóch członków państwowej komisji ds. pedofilii. Za odwołaniem Barbary Chrobak zagłosowało 414 posłów, przeciwko było czterech (Norbert Kaczmarczyk, Maria Kurowska, Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko), a dwóch wstrzymało się od głosu.

Za odwołaniem Hanny Elżanowskiej zagłosowało 418 parlamentarzystów, przeciw było dwóch (Norbert Kaczmarczyk i Maria Kurowska), a wstrzymało się sześciu. Oznacza to, że osiągnięte zostały wymagane trzy piąte głosów.

Kulisy tajnego posiedzenia Sejmu

Głosowanie poprzedziła debata. Posiedzenie zostało utajnione. Powodem były dane wrażliwe. W sali obrad nie mogli znaleźć się dziennikarze, a posłowie nie mogli wnieść telefonów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas tajnego posiedzenia z mównicy sejmowej przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości. "Jego słowa mogły przekonać posłów klubu parlamentarny PiS, by jednak poprzeć wniosek o odwołanie członków komisji" – relacjonował portal Onet. Sam Jarosław Kaczyński, zapytany przez dziennikarza o to, jak zagłosuje klub PiS ws. wniosku, odparł: – Poprzemy go.

Wniosek o odwołanie dwóch członków komisji ds. pedofilii złożyła 16 lutego 2024 r. przewodnicząca komisji Karolina Bućko. Według doniesień medialnych, Barbara Chrobak i Hanna Elżanowska miały być oskarżane przez pracowników o mobbing, niegospodarność i wykorzystywanie własnej pozycji.

Państwowa komisja ds. pedofilii

Państwowa komisja została powołana m.in. w celu monitorowania postępowań karnych i zgłaszania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15. roku życia.

7 grudnia 2023 r. Sejm większością głosów zdecydował, że nową przewodniczącą komisji została Karolina Bućko. W marcu 2023 r. rezygnację z tej funkcji złożył Błażej Kmieciak. Barbara Chrobak oraz Hanna Elżanowska trafiły do komisji w lipcu 2015 r.

