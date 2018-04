Warzecha o konwencji Zjednoczonej Prawicy: Damy Wam jeszcze więcej nieswoich pieniędzy

– Ktoś mi zarzucił, że"agresywna redystrybucja" [na określenie zapowiedzi PiS - przyp. red.] to zły termin. No to powiedzmy: "jeszcze więcej redystrybucji". Chociaż, jeżeli sięga się po takie chwyty, jak wyprawka w wysokości 300 złotych dla każdego ucznia na początek roku szkolnego, to ja uważam, że to jest "agresywna redystrybucja" – red. Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy" komentuje sobotnią konwencję Zjednoczonej Prawicy.

Komentarz Łukasza Warzechy: