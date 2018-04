Jaki o konwencji Zjednoczonej Prawicy: Nowe otwarcie. Nokaut dla opozycji

Konwencję w rozmowie z portalem wPolityce.pl ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Polityk wskazał, że było to "nowe otwarcie". – Każda władza potrzebuje takiego momentu, gdzie może podsumować to, co dotychczas udało się zrobić i pozakażać jakie mamy nowe, konkretne propozycje dla Polaków – powiedział Jaki.

W sobotę odbyła się również wspólna konwencja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które utworzą wspólne listy w wyborach samorządowych. Według zastępcy Zbigniewa Ziobro, propozycje przedstawione przez Zjednoczoną Prawicę to nokaut dla opozycji. – Proszę zwrócić uwagę, że PO jest w opozycji, czyli może obiecać wszystko, a nie była w stanie sformułować nawet alternatywnych propozycji do tych, które padły na naszej konwencji, z których my jako obóz rządzący będziemy twardo rozliczani. To pokazuje miałkość tej opozycji – ocenił Patryk Jaki.

– My mamy szeroką ofertę, wachlarz konkretnych propozycji dla Polaków, a PO chce być tylko anty PiS-em i wrócić do władzy, bo władza dla niej to cel sam w sobie – dodał polityk w rozmowie z wPolityce.pl.