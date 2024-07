Test "Do Rzeczy": Mercedes EQB 250+

Nie jest on ani największy, ani najpotężniejszy, ale to właśnie on w całej gamie elektryków tej marki może się okazać najbardziej kuszący… Niemiecki koncern tak bowiem skalkulował cenę tego modelu, aby auto zmieściło się jeszcze w górnych widełkach określonych przez twórców rządowego programu „Mój elektryk” (cena testowanego auta wynosi dokładnie 224,9 tys. zł).