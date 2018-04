Scheuring-Wielgus: Proszę mi nie wciskać dziecka z kąpielą do brzucha. Internauci żartują: "Petrufikacja" umysłów

W porannym programie udział wzięli m. in. Ryszard Czarnecki (PiS) oraz Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesnych). Od kilku godzin po sieci krąży fragment programu, w którym Scheuring-Wielgus zwracając się do Czarneckiego, wypowiada takie oto zdanie: – I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam.



Komentarze nie pozostawiają złudzeń, co do zdania internautów na temat tej wypowiedzi. Nie brakuje nawiązań do Ryszarda Petru, który znany jest z przekręcania przysłów i lapsusów językowych.