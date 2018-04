Czarnecki o Kaczyńskim: Jest jak Piłsudski. Rozpalonym żelazem wypala niebezpieczeństwa

Czarnecki odniósł się m. in. do kwestii nagród i obniżki uposażeń parlamentarzystów: – Prezes Kaczyński ściągnął cugle, jak usłyszałem go na tej konferencji to przypomniały mi się słowa wachmistrza Soroki z „Ogniem i Mieczem”, który mówił "nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nielekki". Prezes ma barometr odczuć społecznych w głowie i wie co społeczeństwo bulwersuje – ocenił polityk.

Jak dodał, Jarosław Kaczyński podobnie jak Józef Piłsudski, nie dba o własne korzyści.