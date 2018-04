„Do Rzeczy” nr 16: Co się dzieje w Watykanie?

– Niezwykle kontrowersyjna książka „Papież dyktator” pnie się na liście bestsellerów. Autor twierdzi, że chce za jej pośrednictwem ustrzec kardynałów przed popełnieniem „podobnego błędu” na kolejnym konklawe – pisze Piotr Włoczyk w tekście „Co ma Perón do Franciszka”.

– Po olbrzymim zamęcie, jaki wkradł się do Kościoła podczas synodu ds. rodziny, trudno bez niepokoju przyglądać się przygotowaniom do kolejnego zgromadzenia biskupów – zwanego „synodem młodych” – przekonujeKrystian Kratiuk w artykule „Co przyniesie «synod młodych»”?

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Politycy zjednoczonej prawicy spychają Antoniego Macierewicza do politycznego cienia. Nie oznacza to jednak, że zniknie ze sceny politycznej albo że nastąpi rozłam w PiS – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Filar na bocznicy”.

– Tyle już razy ogłaszano mnie antysemitą, a wciąż nie wiem, co to właściwie znaczy. Może dlatego, że rozmyte i niejasne jest znaczenie słowa „Żyd”? – tłumaczyRafał A. Ziemkiewicz w tekście „Chałat bezpieczeństwa”.

– Zasiadając do komponowania, pozostawał w pokoju sam. Obowiązywały bezwzględne rygory. Cisza, spokój, omijanie zamkniętych drzwi – opowiada Tomasz Lach, autor książki „Kumpel. O Komedzie, Zośce i innych” w rozmowie z Tomaszem Zbigniewem Zapertem.

– Rywalizacja w populizmie ma to do siebie, że trudno ją zakończyć. Dotyczy to także rywalizacji na skromność, a raczej na dziadostwo, rozpoczętej deklaracją Jarosława Kaczyńskiego – przekonuje Łukasz Warzecha w artykule „Fachowcy za grosze?”.

– Wyborcy na Węgrzech pokazali, że zdecydowanie nie chcą takiej Europy, o jakiej marzą Timmermans i spółka. Fidesz odzyskał większość konstytucyjną – zauważa Olivier Bault w tekście „Walec Orbána”.

– Coraz więcej państw próbuje wpływać na zdrowie mieszkańców, nie tylko obejmując wysoką akcyzą papierosy czy alkohol, lecz także nakładając podatki na inne niezdrowe substancje, takie jak cukier, sól czy tłuszcz – pisze Jacek Przybylski w artykule „Podatek od grzechu”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również o tym, jak Waldemar Łysiak przetrwał bez Internetu, a także tekst Joanny Bojańczyk o luksusowych apartamentach.

