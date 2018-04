Ziemkiewicz umieszczony na liście antysemitów: Uważam to za zawodowy sukces

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz został umieszczony na liście antysemitów, zawartej w dorocznym raporcie "Kantor Centre for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University". Co ciekawe, Ziemkiewicz uznaje to za "zawodowy sukces".

"Ponieważ na różnych "listach żydów" umieszczany jestem regularnie, uzupełnienie tego obecnością na liście antysemitów uważam za zawodowy sukces – coś jakby zdobycie "korony Synaju" – stwierdził publicysta we wpisie na portalu społecznościowym. Jak dodał, wraz z nim na liście znalazł się tygodnik "Do Rzeczy". "Do kategorii "holocaust distorter" zakwalifikowano mnie jako głosiciela tezy, że w II Wojnie Światowej Polska powinna znaleźć się po stronie Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu" – opisuje komentator dodając, że nigdy takiej tezy nie sformułował.