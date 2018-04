Morawiecki: Musimy bardzo mocno promować polskich przedsiębiorców

Dzisiejsza wizyta Mateusza Morawieckiego to początek podróży polityków PiS po Polsce, które wczoraj zainaugurowano podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

– Musimy bardzo mocno promować polskich przedsiębiorców, w ramach dopuszczalnych prawem europejskim. Muszę to oczywiście dodać – mówił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Krakowa na Uniwersytecie Rolniczym. – W Polsce, żeby prowadzić w demokratycznym państwie politykę gospodarczą, zasadniczo zmienioną, musimy mieć poparcie Polaków. Dlatego ruszyliśmy w Polskę – dodał polityk.

Mateusz Morawiecki tłumaczył dalej, że szczególnie w dobie rewolucji technologicznej, kiedy sytuacja się szybko zmienia, rząd chce poznać potrzeby Polaków. – Chcemy być blisko ludzi, prowadzić dla nich naszą politykę w nadziei, że ta krótka historia gospodarczo-polityczna, że ona będzie pewnym podglebiem do refleksji, pewnych oczekiwań społecznych, rozumienia na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić, na co nie – dodał premier.