Włamanie w Środzie Wlkp. Nie żyje znana stomatolog. Doniesienia o rannym księdzu

Do włamania doszło w jednym z domów przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Średzka". – Śmierć poniosła 84-letnia kobieta, a jej 38-letni syn został przetransportowany do szpitala. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora – powiedziała w rozmowie z Onetem oficer prasowa policji w Środzie Wielkopolskiej Angelika Środa.

– Policjanci prewencji zabezpieczają miejsce zdarzenia. Dochodzeniowcy i technicy kryminalistyki działają wewnątrz mieszkania – dodała.

"Dziś w nocy lub nad ranem w Środzie Wlkp. w czasie włamania do jednego z domów zamordowano właścicielkę – znaną dr stomatolog. Jeden z księży naszej diecezji to jej syn, który akurat przebywał u matki. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Trwa operacja" – napisał w serwisie X ks. Daniel Wachowiak z Archidiecezji Poznańskiej.

Według nieoficjalnych informacji, w sprawie zatrzymano 48-letniego mężczyznę.

Poszkodowany ksiądz

"Dziś w nocy lub nad ranem doszło do włamania do domu w Środzie przy ul. Dąbrowskiego. Z naszych informacji wynika, że nie żyje właścicielka domu, znana średzka stomatolog. Bardzo poważne obrażenia odniósł przebywający w domu syn, który karetką pogotowia został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Od rana na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora rejonowego w Środzie. Nie udzielają oni w tej chwili żadnych informacji. Wiemy, że policjanci prowadzą drobiazgowe działania nie tylko na terenie posesji, ale także w najbliższej okolicy. Prosimy o powstrzymywania się od komentarzy" – apeluje "Gazeta Średzka".

