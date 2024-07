Plansza z przeprosinami dla Tuska w "19:30". "Fur Deutschland"

Widzowie programu "19:30" mogli zobaczyć obszerne, kilkupunktowe przeprosiny dla szefa rządu. Odniesiono się do materiałów emitowanych w "Wiadomościach", które dotyczyły premiera Donalda Tuska, a które pokazywano w okresie rządów poprzedniej władzy (i poprzedniego zarządu TVP).

Poniżej treść, jaką zamieszono na planszy:

"Telewizja Polska S.A. w likwidacji: 1) przeprasza za wielokrotne przedstawienie w latach 2021-2023 w audycji "Wiadomości" wizerunku Pana Donalda Tuska w czerwonej poświacie z celownikiem nakierowanym na klatkę piersiową,

2) przeprasza za wielokrotne publikowanie w sposób wyrwany z kontekstu fragmentu przemówienia Pana Donalda Tuska, w którym padają słowa "für Deutschland" (dla Niemiec),

3) przeprasza za wielokrotne wyemitowanie w 2022 r. filmu insynuującego popieranie przez Pana Donalda Tuska polityki Władimira Putina w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie,

4) przeprasza za opublikowane w wydaniu "Wiadomości" z dnia 19 i 20 października 2022 roku nieprawdziwe sugestie przyjęcia przez Pana Donalda Tuska korzyści majątkowej od Rosjan w wysokości 500 tys. euro.

Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane w związku z wytoczonymi przez Pana Donalda Tuska w 2022 r. postępowaniami sądowymi".

Tusk pozywa TVP

Oświadczenie TVP to odpowiedź na pozew przeciw stacji, który w grudniu 2022 r. do warszawskiego sądu skierował Donald Tusk. Jeszcze jako lider opozycji polityk twierdził, że telewizja naruszyła jego dobra osobiste, publikując co najmniej 28 razy w głównym wydaniu "Wiadomości" jego wizerunek w czerwonej poświacie z celownikiem nakierowanym na jego klatkę piersiową.

Do treści pozwu dotarło Radio Zet. "Z treści materiałów TVP wynika, że Donalda Tuska cechuje: brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja, ponadto służalczość w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan, antyfeminizm, pogarda dla ludu, cynizm" – cytowała rozgłośnia.

