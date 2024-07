Bodnar nie odpuści PiS. "Chce odnieść sukces"

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości zaliczył ostatnio poważną wpadkę, gdy jego prokuratorzy nie zdołali doprowadzić do aresztowania Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, któremu zarzuca się złe gospodarowanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości – przypomina serwis wprost.pl.

Jednocześnie informator związany z koalicją przekonuje, że były RPO nie zamierza odpuszczać. – Ale Bodnar jest zawzięty. On tylko sprawia wrażenie łagodnego, bo wygląda jak ciepły miś i wypowiada się bardzo kulturalnym językiem. W rzeczywistości jest facetem, który będzie z determinacją rozliczał PiS, bo chce odnieść sukces – mówi polityk związany z obozem rządzącym.

Jak dodaje, "nie każdego byłoby stać na wejście do KRS i rozprucie szaf pancernych w biurze zastępców rzecznika dyscyplinarnego".

Akcja służb w siedzibie KRS. Oszacowano straty

Przypomnijmy, że na początku lipca do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa weszli w asyście policji prokuratorzy Prokuratury Krajowej. Jak informowała Rada za pośrednictwem mediów społecznościowych, żądali wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność.

W czasie akcji służb rozpruto między innymi szafy pancerne, w których znajdowały się dokumenty. Z informacji przekazanej przez przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką wynika, że oszacowano już starty w budynku Rady, jakie zostały poniesione w wyniku działań służb. Opiewają one na kwotę ok. 60 tysięcy złotych. Okazuje się, że prawdopodobnie będzie miało to swój dalszy ciąg. – Sposób przeprowadzenia tych czynności był nieprofesjonalny i to przedstawimy pewnie w zażaleniu do sądu – poinformowała w rozmowie z telewizją wPolsce.pl sędzia Pawełczyk-Woicka.

W dniu wejścia do siedziby KRS rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak zapewniała, że czynności te nie miały związku z samą Krajową Radą Sądownictwa.

