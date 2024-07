Apel o modlitwę w intencji rannego księdza

W nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego w skutkach włamania do jednego z domów w Środzie Wielkopolskiej. Do włamania doszło w jednym z domów przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Średzka". – Śmierć poniosła 84-letnia kobieta, a jej 38-letni syn został przetransportowany do szpitala. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora – powiedziała w rozmowie z Onetem oficer prasowa policji w Środzie Wielkopolskiej Angelika Środa.

W sprawie zatrzymano 48-letniego mężczyznę. To obywatel Mołdawii. – Znaleźliśmy przy nim przedmioty skradzione z mieszkania ofiary – podał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Zatrzymany usłyszał w niedzielę zarzuty. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa mężczyźnie może grozić dożywocie. W poniedziałek medycy sądowi z Poznania przeprowadzą sekcję zwłok zamordowanej kobiety.

Modlitwa w intencji księdza. "Stan poważny"

Na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej opublikowano apel. "W związku z tragicznymi wydarzeniami 28 lipca br. w Środzie Wlkp. zwracamy się do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych Archidiecezji Poznańskiej z prośbą o modlitwę w intencji ks. Łukasza Słocińskiego, duszpasterza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce w dekanacie komornickim. Jego stan jest poważny, 28 lipca przeszedł operację w szpitalu w Poznaniu. Prośmy też o dar życia wiecznego dla śp. Mamy kapłana. R.I.P." – napisano w komunikacie Archidiecezji Poznańskiej.

"Dentystka mieszkała w zabytkowej willi przy ul. Dąbrowskiego w centrum Środy Wielkopolskiej. W domu przyjmowała też pacjentów. Pierwsze informacje, które otrzymali policjanci, mówiły o włamaniu. Ktoś zauważył stłuczoną szybę w oknie" – opisuje serwis poznan.wyborcza.pl.

