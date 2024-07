Polska zgłasza kandydatów na sędziego ETPC. Sikorski przekazał listę

"W dniu 29 lipca 2024 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przekazał Sekretarz Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy listę trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" – czytamy w komunikacie MSZ opublikowanym w poniedziałek.

Na liście kandydatów znaleźli się: Anna Adamska-Gallant (adwokat), Małgorzata Wąsek-Wiaderek (sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego) i Adam Wiśniewski (profesor prawa na Uniwersytecie Gdańskim).



Ministerstwo wyjaśnia, że kandydaci zostali wybrani przez Zespół do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zostali oni pozytywnie zaopiniowani przez Panel Doradczy Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego ETPC.



MSZ przypomina, że w dniu 23 lipca 2024 r. zostało zorganizowane publiczne wysłuchanie kandydatów w Senacie RP z udziałem m.in. parlamentarzystów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli zawodów prawniczych.

"Na posiedzeniu w dniach 16-17 września 2024 r. lista zostanie rozpatrzona przez Komisję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów ETPC. Jeśli Komisja uzna, że lista spełnia wymogi proceduralne i merytoryczne, przeprowadzi przesłuchania kandydatów" – napisano w komunikacie.



Według resortu, w takim przypadku wyboru nowego sędziego z listy kandydatów dokona Zgromadzenie Parlamentarne na sesji plenarnej w dniach 30 września-4 października 2024 r.



Polska w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej protokołach dodatkowych.



Polska przystąpiła do konwencji z dniem 19 stycznia 1993 r., a jurysdykcję trybunału oraz prawo do skargi indywidualnej uznała z dniem 1 maja 1993 r. Polska jest stroną protokołów dodatkowych do konwencji nr 1, 4, 6, 7 oraz 13.

Trybunał został utworzony w 1959 r., a jego siedziba mieści się w Strasburgu. Jest organem Rady Europy. Składa się z 47 sędziów – po jednym z każdego państwa strony konwencji. Funkcję sędziego z ramienia Polski pełni obecnie prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek.

Skargę do ETPC może wnieść każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa się za ofiarę naruszenia praw zawartych w konwencji lub protokołach dodatkowych przez państwo stronę konwencji.

Polski rząd jest reprezentowany przed trybunałem przez pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw postępowań przed ETPC. Od 14 grudnia 2023 r. pełnomocnikiem jest Agnieszka Kozińska-Makowska.

