"Wyprawka trafi do uczniów do 1 września". Sasin o realizacji obietnic premiera

Sasin stwierdził, że tzw. "piątka Morawieckiego" to program na najbliższe kilka miesięcy.

– Do 1 września tego roku wyprawka trafi do uczniów. Jeżeli chodzi o niski ZUS, to jest już przygotowany projekt i on powinien trafić pod najbliższe obrady Sejmu. Obniżka CIT może wejść od nowego roku podatkowego. Chcemy nasze propozycje wprowadzić jak najszybciej – mówił na antenie radiowej Jedynki.

Polityk stwierdził, że to uszczelnienie systemu podatkowego pozwala partii rządzącej na planowanie ambitnych projektów.

Sasin ocenił również konwencję PO i Nowoczesnej. Jego zdaniem politycy tych partii nie mają Polkom do zaoferowania nich oprócz bycia "antypisem". – My,filozofię państwa, które nic nie może, takie państwie, które proponuje PO, chcemy przeciwstawić państwu, które ma narzędzia, aby dbać o swoich obywateli – mówił.

