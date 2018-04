"Usłyszeć głos dzieci". Gryglas o pomyśle "głosowania rodzinnego"

Poseł ocenił, że w propozycji Jarosława Gowina nie ma żadnych problemów natury technicznej. – Każdy z rodziców dysponował by 1,5 głosu. Dwoje rodziców i dwoje dzieci to 3 głosy – mówił.

Gryglas przyznał, że taki system byłby poważną zmianą w polskim systemie politycznym i wymagana byłaby zmiana ustawy zasadniczej. Polityk przypomniał, że wicepremier wskazał na potrzebę "przemyślenia Polski od nowa". – To element szerszej debaty – mówił. – Gowin tez powiedział na konwencji, że Polska powinna wskazać kierunek UE. My chcemy by była to Europa ojczyzn by, była budowana na etyce chrześcijańskiej – zapewnił.

Pomoc dla polskich rodzin

Poseł Porozumienia podkreślił w programie niezwykłą wagę obietnic premiera skierowanych do polskich rodzin. Gryglas stwierdził, że polskie rodziny będą wspierane "od samego początku". Polityk zapewnił, że jednym z głównych celów jest zapewnienie matkom stabilizacji w przypadku, gdy te zdecydują się poświęcić karierę zawodową dla rodziny. Gryglas mówił również, że program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej.

