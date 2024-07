Przekleństwo na antenie TVP. Jest decyzja KRRiT

W niedzielę 12 maja nad ranem wybuchł pożar centrum handlowego Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce. Zniszczenie ogromnej hali stało się szybko numerem jeden w polskich mediach. Sporo czasu antenowego poświęcono temu tematowi także w "Panoramie" w TVP.

Poważna wpadka w "Panoramie". Reporter przeklął na antenie

W trakcie wieczornego programu połączono się z reporterem, przebywającym na miejscu zdarzenia. Próbował on opowiedzieć o tym, czy pożar miał jakieś negatywne konsekwencje dla mieszkańców Warszawy, w szczególności, czy nie doszło do skażenia powietrza lub gleby. Zadanie okazało się jednak zbyt trudne dla dziennikarza. Marcin Dryszel zaliczył poważną wpadkę, kiedy, nie mogąc znaleźć odpowiednich słów, użył wulgaryzmu.

– O 12 służby powiedziały, że poziom podwyższonych... że stężenie podwyższonych... że nie ma podwyższonych... – próbował przekazać. Ostatecznie, nie mogąc znaleźć odpowiedniego sformułowania, dziennikarz siarczyście przeklął: "K***a", za co szybko przeprosił i dokończył relację, przekazując, że "straż pożarna poinformowała, że wody gruntowe nie są zagrożone ani akcją gaśniczą, ani pożarem".

Wpadka reportera nie uszła uwadze internautów. Wideo z jego relacją zostało wielokrotnie skomentowane i podane dalej jako przykład negatywnych zmian w mediach publicznych po przejęciu ich przez obecną ekipę rządzącą.

Wulgaryzm w TVP. Jest decyzja KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o wszczęciu postępowania w związku z zachowaniem reportera TVP, podczas gdy Telewizja Polska zawiesiła Marcina Dryszela.

Teraz rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazał serwisowi Plejada decyzję, która zapadła w tej sprawie.

"Przewodniczący KRRiT, uwzględniając działania dyscyplinujące podjęte bezpośrednio przez nadawcę, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, skierował do Telewizji Polskiej wezwanie do zaniechania rozpowszechniania treści sprzyjających wulgaryzacji języka poprzez zachowanie należytej staranności przy prowadzeniu relacji dziennikarskich oraz wprowadzenie stosownych procedur zapobiegawczych, zobowiązując jednocześnie do przekazania informacji o tych działaniach" – czytamy.

