Bogumiła Wander nie żyje. Legenda TVP miała 80 lat

Tę przykrą informację przekazała we wtorek "Gazeta Wyborcza", powołując się na oświadczenie, które wystosowało biuro prasowe firmy Group One, gdzie prezesem zarządu jest Marek Żołędziowski, syn Bogumiły Wander.

Nie żyje Bogumiła Wander. Odeszła po długiej chorobie

"Nie żyje Bogumiła Wander. Legendarna spikerka telewizyjna i jedna z największych gwiazd TVP odeszła we wtorek, 30 lipca po długiej chorobie. Ikona telewizji miała 80 lat" – czytamy w oświadczeniu.

W ostatnich latach życia zmagała się z chorobą Alzheimera.

Kim była Bogumiła Wander?

Bogumiła Wander urodziła się 7 października 1943 roku w Kaliszu. Była absolwentką Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Karierę telewizyjną rozpoczęła jeszcze na studiach, wygrywając konkurs na spikerkę w Łódzkim Ośrodku TVP.

Po pięciu latach pracy w Łodzi przeprowadziła się do Warszawy, gdzie wkrótce nawiązała współpracę ze stołecznym oddziale TVP. Od połowy lat 70. zapowiadała na żywo programy w TVP1 i TVP2. Później, po zróżnicowaniu obu anten, pozostała w TVP1.

W tym czasie była konferansjerką na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i festiwalu w Sopocie.

Po 3-letniej przerwie na przełomie lat 70. i 80. spowodowanej wyjazdem do Brukseli, powróciła do TVP. W tym czasie ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawski. W latach późniejszych nie ograniczała się już do pracy spikerki. Podjęła się również produkcji telewizyjnej o tematyce artystycznej. Zrealizowała teleturniej "Panie na planie" i cykliczny magazyn baletowy "Życie na pointach".

Pracę jako prezenterką zakończyła w 2003 roku. Później można ją było jeszcze oglądać na antenie TVP Kultura.

