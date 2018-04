Szydło o sondażach: Nie mogą dyktować polityki

Beata Szydło stwierdził, że rząd PiS wykonał prawie wszystkie obietnice złożone w kampanii wyborczej. Wicepremier stwierdziła, że ma nadzieję, że sobotnia konwencja PiS będzie impulsem, który wskaże politykom nowe cele. W tym temacie wymieniła tzw. piątkę Morawieckiego.

Polityk podkreśliła, że podobną motywacją mogą się paradoksalnie okazać spadające poparcie dla PiS-u w niektórych sondażach. – Natomiast myślę, że dobrze się stało dla nas, że te sondaże w tej chwili obniżone, są dla nas takim pewnie impulsem do tego, że trzeba się zabrać do roboty jeszcze bardziej aktywnie, że nie można już tylko i wyłącznie spocząć do laurach. Idziemy do przodu – mówiła w Radiu Kraków.

Wicepremier podkreśliła, że PiS rusza w drogę po Polsce, aby przedstawić Polakom swoje nowe propozycje.

