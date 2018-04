Europosłowie PiS wykluczeni z misji obserwacyjnych

Przedstawiciele Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów (DEG) David McAllister i Linda McAvan informują w liście o wykluczeniu posłów Ryszarda Czarneckiego, Kosmy Złotowskiego i Brytyjczyka Davida Campbella Bannermana ze wszystkich przyszłych misji obserwacyjnych wyborów z ramienia PE do końca obecnej kadencji.

Sprawa dotyczy oficjalnej misji obserwacyjnej europosłów w Azerbejdżanie podczas wyborów prezydenckich 11 kwietnia. Zespół postanowił nie wysyłać do tego kraju oficjalnej delegacji obserwatorów PE. Mimo tego, trzech europosłów EKR poleciało do Azerbejdżanu.

"Jesteśmy przeciwni odwracaniu się przez UE plecami do krajów Kaukazu Pld.,bo to GEO,ARM i AZB wpycha w łapy RUS. To unijna hipokryzja:gdy Juncker czy Merkel spotykają się z prezydent.AZB czy gdy Tusk wysyła mu gratulacje to dobrze-ale gdy polscy politycy czynią to samo - to źle" – napisał na Twitterze Czarnecki.