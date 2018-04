Spięcie Kamińskiego z Wojtunikiem na spotkaniu PiS. "Pan ma mi czelność patrzeć w oczy?"

Podczas spotkania koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego z mieszkańcami Białobrzegów, głos nieoczekiwanie zabrał były szef CBA Paweł Wojtunik, który zapytał o premie. – Pan ma mi czelność patrzeć w oczy? I przyjść na to spotkanie, przed mieszkańcami? Wracaj Pan do Brukseli. Tam są dla Pana pieniądze – odpowiedział mu Kamiński. – To nie była odpowiedź, to było wiadro pomyj i generalnie sprowadzało się do tego, że jestem niegodny – żalił się później Wojtunik.

Wojtunik tłumaczył, że razem z żoną pochodzą z Białobrzegów i w niedzielę usłyszeli w kościele komunikat o organizowanym po południu spotkaniu z Kamińskim w tym mieście. Jak dodał, postanowił iść na nie z "czystej ciekawości". – Nie zamierzałem zadawać tam żadnych pytań, natomiast na spotkaniu były poruszane miałkie problemy finansowe dotyczące codziennych problemów ludzi i uznałem, że zadam pytanie, czy pan minister Kamiński poinformował o fakcie otrzymywania premii, czy zauważył w ogóle cokolwiek niestosownego i podjął jakieś działania – mówił w TVN 24. – Pan ma mi czelność patrzeć w oczy? I przyjść na to spotkanie, przed mieszkańcami? Wracaj Pan do Brukseli. Tam są dla Pana pieniądze – odpowiedział mu Mariusz Kamiński.