Garderoba w kryształkach, kostka masła. Zaskakujące życzenia Taylor Swift

W dniach 1-3 sierpnia Taylor Swift zagra trzy koncerty na stadionie PGE Narodowym w ramach swojej trasy "Eras Tour". Na wydarzenia zjadą się fani Swift z całej Polski, a także z krajów sąsiednich.

Media piszą o hotelu, w którym zatrzyma się gwiazda. Wybrała Hotel Marriott, a tam apartament prezydencki. Pobyt w takim apartamencie kosztuje 25 tysięcy złotych za noc.

Wiadomo, że Taylor Swift stawia organizatorom swoich muzycznych widowisk szereg wymagań. W sieci pojawiła się lista wytycznych od wokalistki. "Wymagania Swift dotyczące znacznie ewoluowały od jej początków w branży muzycznej. Najpierw zadowalała się prostymi przekąskami w swojej garderobie, teraz na liście żądań umieszcza takie produkty jak Red Bull i mac'n'cheese" – podaje ''7news''.

Z kolei ''VnExpress International'' podaje, że Swift wymaga specjalnego rodzaju kawy i odpowiedniego przystrojenia swojej garderoby. "Niezbędne elementy trasy koncertowej Taylor Swift to m.in. garderoba ozdobiona kryształkami Swarovskiego i mrożone americano ze Starbucksa dostarczane do jej pokoju hotelowego o godzinie 11" – czytamy.

"Cosmopolitan" pisze o kulinarnych życzeniach 34-letniej gwiazdy: "Butelka mleka czekoladowego, butelka soku winogronowego, paczka chipsów i kostka masła".

Koncert Taylor Swift w Warszawie. Absurdalne ceny za nocleg

Od chwili, gdy Taylor Swift pojawiła się na rynku muzycznym, minęło już 18 lat. W tym czasie piosenkarka wypracowała 10 złotych albumów, 46 nominacji, 12 nagród Grammy. Zarobiła też ponad miliard dolarów. Ma 35 lat, a już postrzegana jest jako "fenomen kulturowy", który studenci analizują na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Jej kariera ma wymiar globalny, a koncerty wyprzedają się w ciągu kilku minut.

Wydarzenie przyciągnie do stolicy wielu fanów artystki, co mocno przełoży się na ceny noclegów. W rozmowie z Business Insider Adrian Barwicki, prezes Rentujemy.pl, przyznał, że będzie to "najważniejsze wydarzenie w tym roku, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy".

Ekspert zaznaczył, że nie ma już dostępnych miejsc noclegowych w pobliżu Stadionu Narodowego, pomimo tego, że ceny sięgały granic absurdu. Najdroższe z apartamentów w Warszawie były wystawione na ten czas za 8-10 tys. zł za dobę. Najtańsze mieszkania kosztowały 500 zł za dobę. Z kolei apartament 2-pokojowy z oddzielną sypialnią to wydatek rzędu nawet 2 tys. zł za noc.

