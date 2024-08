"Jest pewna rzecz do naprawienia". Tusk ogłosił decyzję ws. Muzeum Powstania Warszawskiego

– Pan prezydent Warszawy zwrócił mi uwagę kilkanaście dni temu, że jest pewna rzecz do naprawienia. Ze względu na pewnie nieprzemyślane decyzje formalne, urzędnicze, jakiś czas temu okazało się, że gotowość do wsparcia finansowego muzeum nie może być zrealizowana – powiedział Tusk we wtorek na konferencji prasowej z udziałem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego.

Szef rządu podkreślił, że "są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu, nie myślimy w kategoriach dyscypliny, tylko myślimy w kategoriach fundamentalnego interesu narodowego".

100 mln zł na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

– Program (rozbudowy MPW – red.), który ambitnie zaczęliście, ale na który brakowało pieniędzy, musi się jak najszybciej zrealizować. Dlatego decyzja o stu milionach złotych, bo na taką kwotę się umówiliśmy, została podjęta przeze mnie i ministra finansów. W ciągu kilku miesięcy wpłynie to symbolicznie na konto muzeum – zapowiedział premier.

– Niskie ukłony dla pana dyrektora Ołdakowskiego i grupy muzealników. Zrobiliście rzecz wyjątkową i miliony zwiedzających tylko potwierdza sens waszej pracy, ale i sens samej idei – podkreślił. Dodał, że "wszyscy będziemy, nie tylko 1 sierpnia, ale przez kolejne dni czcić pamięć tych, którzy zdecydowali się na ten niezwykły, nieporównywalny z niczym innym w historii Polski, Europy zryw".

Tusk: Mało które wydarzenie historyczne tak bardzo jednoczy Polaków

– Powstanie Warszawskie daje nam szansę łączenia i między generacjami, i między ludźmi o różnych poglądach. Skoro tak trudno w naszej historii znaleźć te momenty i te postaci, o których wszyscy możemy powiedzieć, że to są nasi bohaterowie, to tym bardziej musimy o nie dbać – przekonywał Tusk.



Według niego "niezależnie od debat historyków, sporów, także politycznych o sens powstania, mało które z wydarzeń historycznych i rzadko, który bohater w naszej historii, tak bardzo nie jednoczył Polaków w szacunku jak powstaniec warszawski".



