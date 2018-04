Prezydent: Obecna konstytucja została stworzona w czasach, kiedy rządzili postkomuniści

Prezydent mówił o wielkopolskiej tradycji walki o wolność, przy okazji przypominając Powstanie Wielkopolskie. – Tamte dni zostaną zapamiętane na długo, jako jedno z niewielu w naszych dziejach zwycięskich powstań. Ile razy o tym mówię uśmiecham się i mówię: To dlatego, że poznaniacy, że Wielkopolanie są tacy uporządkowani, wszystko mają zaplanowane. To tutaj państwo organizowaliście pracę organiczną, to tutaj życie społeczne było zawsze zorganizowane – mówił.

Andrzej Duda nawiązał też do referendum konstytucyjnego. – Słyszę tutaj głosy: konstytucja, konstytucja. Tak, Polska potrzebuje dobrej konstytucji. Wierzę w to, że taka konstytucja powstanie i mam nadzieję, że będzie to konstytucja taka, jakiej państwo będziecie chcieli i że odpowiecie państwo na to, jakiej konstytucji chcecie, jeszcze w tym roku w referendum, które będzie wskazywało kierunki, w jakich powinna iść konstytucja – czy to zmiany obecnej konstytucji, czy to nowa konstytucja – powiedział.