Kto zostanie prezydentem Wrocławia? Ujazdowski może przegrać

Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów telefonicznych na próbie 500 mieszkańców Wrocławia. Zlecił je klub Rafała Dutkiewicza. Sondaż wskazuje, że Jacek Sutryk, jako kandydat Rafała Dutkiewicza, Nowoczesnej i SLD może liczyć na największe poparcie.

Sutryk to dyrektor departamentu spraw społecznych we wrocławskim magistracie. Chociaż nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem, to prezydent Wrocławia ogłosił, że chciałby, aby to właśnie Sutryk wystartował w wyścigu. Obecnie trwają rozmowy środowiska Rafała Dutkiewicza z Nowoczesną i SLD, dotyczące ewentualnego poparcia Sutryka.

W sondażu Ibris drugie miejsce zajęła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości – Mirosława Stachowiak-Rożecka (19,9 proc.). Dopiero na trzeciej pozycji znalazł się za to Kazimierz Michał Ujazdowski, który może liczyć na 14,5 proc. poparcia.