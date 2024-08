Prezydent na Woli: Dziękuję wszystkim, którzy pilnują, by pamięć została zachowana

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda tradycyjnie pojawił się w miejscu upamiętnienia na tragicznie doświadczonej wówczas dzielnicy Wola, by oddać hołd Powstańcom i przypomnieć o eksterminacji przeprowadzonej przez SS-manów i niemieckie oddziały. Głowa państwa złożyła kwiaty i wygłosiła kilkuminutowe przemówienie.

Rzeź Woli. Prezydent Duda upamiętnił ofiary

– Mniej więcej do 12 sierpnia 1944 r. tutaj na Woli, w tej części Warszawy wymordowano około 60 tys. cywilów. Nie żołnierzy, nie powstańców, tylko zwykłych mieszkańców – powiedział prezydent, przypominając o brutalnych metodach działania hitlerowców w trakcie Rzezi Woli. – Na ulicach i placach Woli zebrano kilkanaście ton popiołów […] Jest to miejsce kaźni. Chcę podziękować wszystkim, którzy dbają o to miejsce, przynoszą tu kwiaty, porządkują i pilnują, żeby pamięć została zachowana – powiedział Duda w Miejscu Pamięci Ofiar Rzezi Woli.

– Powstanie Warszawskie jest moralnym fundamentem, moralną podstawą naszej niepodległości. Tak, tej dzisiejszej niepodległości. Tak, tej Polski, która staje się w tej chwili coraz piękniejsza z roku na rok, coraz zamożniejsza, coraz lepiej rozwinięta, w której dzisiaj wszyscy żyjemy, w której dzisiaj wszyscy pracujemy, która dzisiaj, od 35 lat, jest państwem w pełni niepodległym, w pełni suwerennym. Zawdzięczamy to tym, którzy 80 lat temu walczyli, ginęli, którzy się nie poddali, nie cofnęli się, którzy mieli odwagę walczyć do samego końca, którzy ponieśli tę straszliwą ofiarę – powiedział prezydent.

Prezydent podziękował Bogu, że wśród żyjących są jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń.

