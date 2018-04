Śpiewak: Jestem zdecydowany, by startować w wyborach

W rozmowie opublikowanej na łamach wtorkowej "Rzeczpospolitej" Jan Śpiewak podkreśla, że jest gotowy by wystartować w wyborach w Warszawie. Jak jednak dodaje, nie chce by to była jedynie jego decyzja.

Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa wskazuje, że ma poparcie Partii Razem, Inicjatywy Polska oraz fundacji i stowarzyszeń zajmujących się miastem.