Kompromitująca wpadka Kancelarii Premiera. Z sieci usunięto wpis o Powstaniu Warszawskim

W środę rozpoczęły się obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Kancelaria Premiera zamieściła okolicznościowy wpis. Grafika jednak szybko zniknęła z sieci. Dlaczego?

Błędna data zakończenia Powstania Warszawskiego

Kancelaria zdecydowała się na usunięcie wpisu, gdyż okazało się, że opublikowana grafika zawiera błąd. KPRM umieściła na ilustracji informację, że powstanie trwało miejsce od 1 sierpnia do 2 listopada. W rzeczywistości zryw zakończył się miesiąc wcześniej niż podała to KPRM.

"Ale wpadka‼️ Nieuki z @PremierRP daty zakończenia Powstania Warszawskiego nie znają" – napisał Piotr Woyciechowski.

100 mln zł na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

Będzie dodatkowe 100 mln zł na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. – Pan prezydent Warszawy zwrócił mi uwagę kilkanaście dni temu, że jest pewna rzecz do naprawienia. Ze względu na pewnie nieprzemyślane decyzje formalne, urzędnicze, jakiś czas temu okazało się, że gotowość do wsparcia finansowego muzeum nie może być zrealizowana – powiedział Tusk we wtorek na konferencji prasowej z udziałem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego.

Szef rządu podkreślił, że "są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu, nie myślimy w kategoriach dyscypliny, tylko myślimy w kategoriach fundamentalnego interesu narodowego".

– Program (rozbudowy MPW – red.), który ambitnie zaczęliście, ale na który brakowało pieniędzy, musi się jak najszybciej zrealizować. Dlatego decyzja o stu milionach złotych, bo na taką kwotę się umówiliśmy, została podjęta przeze mnie i ministra finansów. W ciągu kilku miesięcy wpłynie to symbolicznie na konto muzeum – zapowiedział premier.

