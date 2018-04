Kim jest nowy doradca prezydenta? Cenckiewicz: Przyjacielem Sikorskiego

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doradcą Andrzeja Dudy ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa został Bogusław Winid. To były wiceminister spraw zagranicznych i były ambasadora Polski przy NATO i ONZ.

"Bogusław Winid będzie wspierał prezydenta RP przy podejmowaniu ważnych decyzji, a także pełnił funkcje konsultacyjne i reprezentacyjne, głównie w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Szczególnym polem zaangażowania nowego Doradcy będzie aktywność Polski w ramach wypełniania mandatu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych" – czytamy w oświadczeniu KPRP.

Bogusław Winid nowym doradcą prezydenta

Winid od września 2007 do listopada 2011 r. pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli. W latach 2011-2014, kiedy resortem dyplomacji kierował Radosław Sikorski, pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych ds. polityki bezpieczeństwa, a w latach 2014-2017 był ambasadorem Polski przy ONZ.

Nominację Bogusława Winida skomentował na Twitterze prof. Sławomir Cenckiewicz, członek Kolegium IPN i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. "To ciekawe... Miałem z nim przeboje w czasie likwidacji WSI w 2006 r. bo działał z poręczenia Radka Sikorskiego (to jego przyjaciel). Za "dobrej zmiany" był dla mnie miły w NY, ale uznałem to za kurtuazję oportunistyczną. No i mamy, ale co mamy?:)" – pyta historyk.