Minister Zalewska wyprosiła dziennikarzy TVN 24

Na spotkaniu w Brzegu pojawiła się ekipa wrocławskiego oddziału TVN24. Jeszcze przed jego rozpoczęciem minister miała wystąpić przed jej kamerami. Później zaś Anna Zalewska poprosiła dziennikarzy tej stacji, aby opuścili salę.

– Ja jestem osobą publiczną, a państwo niekoniecznie. Później w różny sposób wykorzystywane są cytaty, więc bardzo państwu podziękujemy. Jeżeli będą pytania, to jeszcze jesteśmy do dyspozycji po spotkaniu, także do zobaczenia, bardzo wam dziękuję – powiedziała minister edukacji zwracając się do dziennikarzy. Zalewska tłumaczyła, że innym powodem wyproszenia ekipy TVN 24 jest brak akredytacji.

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji, Anna Zalewska wytłumaczyła mieszkańcom Brzegu, że chciałaby z nimi "szczerze porozmawiać".

Dziennikarze bez sprzeciwu opuścili salę; nie chcieli też komentować zachowania minister.