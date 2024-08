Wymiana jeńców. Tusk dziękuje prezydentowi

"Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę" – napisał szef rządu na portalu X.

Jeden z uwolnionych to Paweł Rubcow, który w lutym 2022 roku został zatrzymany w Przemyślu pod zarzutem pracy dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński opublikował komunikat, w którym czytamy, że "w ramach wymiany grupa oficerów i współpracowników rosyjskich służb specjalnych trafiła do Rosji, a grupa niesłusznie oskarżonych i skazanych obywateli państw Zachodu i rosyjskich obrońców praw człowieka i demokracji opuściła Rosję i Białoruś".

Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreśla, że "wymiana więźniów-do której nie doszłoby bez udziału Polski-to niezwykle sensytywna materia możliwa do koordynacji tylko w gronie najbliższych sojuszników PL-US". "Służby RP w 2022 roku zidentyfikowały i zatrzymały oficera GRU-Pawła Rubcowa. Dziś Polska okazała sojuszniczą solidarność w staraniach o wolność dla obywateli świata demokracji i prawa" – zaznacza Siewiera.

Duża akcja służb

Operacja obejmowała wzajemną wymianę łącznie 26 osób, które przebywały w więzieniach w 7 różnych krajach (USA, Niemcy, Polska, Słowenia, Norwegia, Rosja i Białoruś). Więźniów przywieziono do Turcji łącznie 7 samolotami, po 2 z USA i po 1 z Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii i Rosji. 10 uwolnionych wróciło do Rosji, 13 do Niemiec i 3 do USA.

Rosji przekazany został m.in. "morderca z Tiergarten" Wadym Krasykow. To agent rosyjskich służb specjalnych, który został zatrzymany w 2019 roku po dokonaniu w stolicy Niemiec zabójstwa na zlecenie. Krasykow zastrzelił obywatela Gruzji Zelimchana Changoszwilego i został skazany na dożywocie.

Oprócz zabójcy, zwolniono innych Rosjan, którzy przebywali w więzieniach, głównie za cyberprzestępstwa. Wśród uwolnionych są także: reporter "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich i emerytowany żołnierz piechoty morskiej USA Paul Whelan, obywatel Niemiec Rico Krieger przebywający w więzieniu na Białorusi, rosyjscy dysydenci Ilya Yashin i Wołodymyr Kara – Murza. Co ciekawe, jeden z uwolnionych to Paweł Rubcow, który w lutym 2022 roku został zatrzymany w Przemyślu pod zarzutem pracy dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

