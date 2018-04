Szydło o "Zatrzymaj aborcję": To decyzja Sejmu. Opozycja wykorzystuje tę sprawę

Wicepremier oceniła, że w tej chwili sprawa projektu "Zatrzymaj aborcję" zależy od decyzji Sejmu. To od izby niższej zależy, kiedy te projekty zostaną procedowane. – Wszyscy mamy świadomość, że to nie jest temat łatwy, który co jakiś czas wraca do Sejmu – mówiła.

Beata Szydło odniosła się również do projektu "Za życiem", oceniając, że jest to realne wsparcie dla polskich rodzin, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. Polityk przyznała, że nie jest to program wystarczający i wymaga uzupełnienia oraz rozbudowania. – Też nad tym pracujemy. W tej chwili zakończyły się konsultacje społeczne. Zostały zgłoszone do tego programu bardzo cenne uwagi. Będzie on jeszcze uzupełniany – zapewniła.

