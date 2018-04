Mundurowi zarobią więcej. Brudziński zapowiada serię podwyżek

– Od 1 maja do służb mundurowych na podniesienie pensji dla funkcjonariuszy najmniej uposażonych popłynie 150 mln zł – zapowiedział we wtorek minister.

Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podkreślając, że jednym z najważniejszych priorytetów rządu jest bezpieczeństwo Polaków. – Odwróciliśmy politykę poprzedników zwijania bezpieczeństwa i zamykania komisariatów – stwierdził premier.

Szef MSWiA oświadczył, że do 2020 roku do służb mundurowych trafi ponad 9 mld zł, co przełoży się na realne podwyżki dla funkcjonariuszy i ich budżetów domowych.

– Z tą podwyżką wcześniejszą ze stycznia 2017 roku oraz z tą, która będzie miała miejsce 1 maja i następnie 1 stycznia 2019 roku, uśredniając w budżetach wszystkich funkcjonariuszy, szczególnie policję, będzie o 800 zł w stosunku do tego, co funkcjonariusze zarabiali przed październikiem 2015 roku – tłumaczył Brudziński.

Minister podkreślił też, że 70 proc. Polaków dobrze ocenia działania policji. Podziękował za to komendantowi głównemu Jarosławowi Szymczykowi.

