Puste plaże

Dziwnów. Środek sezonu wakacyjnego. Plaża właściwie pusta. Parawany można policzyć na palcach jednej ręki. To zdumiało autora fotografii. „Tak pustych plaży, przy doskonałej pogodzie w niedzielę w wakacyjny weekend, jeszcze nie widziałem… Czy to ceny? Czy blokady przez rolników? Czy wizja kilkugodzinnej podróży w korkach? Tego nie wiem, ale lokalny biznes jest w lekkim szoku…” – napisał na portalu X.

Widok takiej plaży zdumiał nie tylko jego. Ktoś inny zaraz wrzucił widok z kamery na plaże w Mielnie. Pustki. Sprawdzam to potem po kilku dniach. Rzeczywiście, widoki z plaż pokazują niewielką liczbę plażowiczów, ich postacie giną w przytłaczającej pustce piasku… Trudno powiedzieć, by sprawiała to niepewna pogoda. Choć nad morzem bywało chłodniej niż w centralnej części kraju, to lato należy do słonecznych. Tymczasem nawet przedstawiciele turystycznej branży przebąkują w mediach, że sezon nie jest dla