Hemofilię trzeba leczyć efektywniej

Marzeniem prawie każdego 10-latka jest grać w piłkę tak jak Robert Lewandowski. Kazik Bilka też kocha piłkę, jest ekspertem, jeśli chodzi o piłkarzy z polskich i zagranicznych drużyn. Jednak na boisku wybiera raczej rolę sędziego. Chłopiec ma hemofilię: nawet niewielki uraz może u niego spowodować krwawienie wewnętrzne, czyli wylew do stawu lub mięśnia. Puchnie on wtedy i powoduje bardzo silny ból. – Ból przy wylewie to jest tak, jakby ktoś wkładał rękę między zatrzaskujące się drzwi – opowiada obrazowo Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.