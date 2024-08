Wielki sukces siatkarzy! Polacy awansowali do półfinału

Polscy siatkarze pokonali rywali 3:1. Nasza drużyna przerwała pasmo porażek i po 44 latach zawodnicy awansowali do półfinału Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwoni zakwalifikowali się do strefy medalowej.

Pierwszy set nasz zespół wygrał 25:20. W drugim Słoweńcy zdobyli przewagę i wygrali 24:26. Trzeci należał jednak do Polaków, którzy wygrali go ze sporą przewagą – 25:19. W ostatniej partii także triumfowali nasi – 25:20.

W wyjściowej szóstce na Słowenię wyszli Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski.

Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą starcia USA – Brazylia (mecz rozegrany zostanie w poniedziałek 5 sierpnia o godz. 21). Mecz Polaków obserwowała z trybun brązowa medalistka z Paryża, tenisistka Iga Świątek.

Obecnie Polska zajmuje 35. miejsce w olimpijskiej klasyfikacji medalowej. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 4 medale – jeden srebrny i trzy brązowe. Wciąż czekamy na złoty krążek. Jest szansa, że to właśnie polscy siatkarze sięgną po ten najcenniejszy medal.

W pięciu poprzednich IO Polacy odpadli z rywalizacji po meczach ćwierćfinałowych. Dotychczas Polska zdobyła tylko jeden medal w siatkówce mężczyzn w igrzyskach – złoto w 1976 roku.

Słabe występy lekkoatletów

W innych olimpijskich dyscyplinach Polacy nie radzą sobie już tak dobrze. W eliminacjach rzutu młotem brązowa medalistka z Tokio, Malwina Kopron, uzyskała w najlepszej próbie 67,68 m, co nie wystarczyło do awansu do finału.

Wcześniej do finału biegu na 100 metrów nie zakwalifikowała się sprinterka Ewa Swoboda. Zdecydowała jedna setna sekundy.

Sukcesu nie odnieśli także polscy młociarze. Paweł Fajdek zajął piąte miejsce, a Wojciech Nowicki był siódmy w olimpijskim konkursie rzutu młotem w Paryżu

