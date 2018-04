Nagrody Kisiela 2017 wręczone. Wśród nagrodzonych Jarosław Kaczyński

W tym roku w kategorii Polityk wyróżnienie trafiło do dwojga laureatów – prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za „konsekwencję i niezłomność” oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz za pracowitość i przedsiębiorczość w polityce.

Jarosław Kaczyński napisał w liście do uczestników gali: "Dyskusyjne jest, na ile Kisiel zgadzałby się z nami, ale wyznawał politykę zdrowego rozsądku. Tęsknił na normalnością i chciał żyć w silnej RP. Przyklasnąłby niejednemu naszemu przedsięwzięciu".

W kategorii Publicysta, nagrodę otrzymał Ryszard Pieńkowski, założyciel Grupy INFOR. – To był trochę Wallenrod, był nazywany królem księgowych – mówił o laureacie redaktor naczelny tygodnika „Wprost”. Jacek Pochłopień podkreślił, że u źródeł tej nagrody leży docenienie popularyzacji wiedzy ekonomicznej.

Za „doskonałą przyczepność w biznesie” w kategorii Przedsiębiorca nagrodzeni zostali Mariusz i Paweł Szataniak z firmy Wielton. – To bracia, zbudowali firmę daleko poza granicami. Przeżywali wzloty i upadku bo droga do sukcesu to nie autostrada – mówił o laureatach redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień.

Gala odbyła się w ulubionej przez Stefana Kisielewskiego Cafe Rozdroże w Alejach Ujazdowskich 6 w Warszawie. – To właśnie tutaj pierwotnie były rozdawane nagrody Kisiela, które wręczał sam patron. Ludzie stali w oknach, to było ważne wydarzenie kulturalne, zaś sam Kisiel on po prostu umiał rozmawiać ze wszystkimi – powiedział prezes PMPG Polskie Media, wydawca tygodników "Do Rzeczy" oraz „Wprost” Michał M. Lisiecki.