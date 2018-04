Zmiany w programie "Leki 75+". Minister zdrowia: Możliwe, że już w maju

"Dzisiaj seniorzy otrzymują za darmo raczej tanie leki i niekoniecznie te, których najczęściej używają" – przyznaje minister. Szumowski stwierdził, e obecnie w jego resorcie odbywają się analizy ekonomiczne, które mają wskazać, na które leki powinien być nakierowany program.

Minister stwierdził, że pierwszych zmian można spodziewać się już w maju, a na pewno będą one w lipcu. "W tym roku wzrośnie też kwota, którą mamy do wydania na leki 75 plus - w ubiegłym roku było to 564 mln zł, a w tym - 643 mln zł" – dodaje.

Szumowski ponadto zapewnił, że na leki zostaną wydane wszystkie dostępne na ten cel środki (w przeciwieństwie do zeszłego roku, gdy resort "zaoszczędził" na bezpłatnych lekach 75 mln z).

